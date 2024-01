’Al lupo, al lupo’. Allarme sempre più giustificato

Negli anni abbiamo registrato numerosi allarmi tra gli allevatori della provincia per gli assalti dei lupi alle greggi. Molti imprenditori agricoli attendono da tempo il risarcimento dei danni per le stragi registrate nelle loro aziende, risarcimento che comunque (quando anche arrivasse) non coprirà interamente la perdita economica subìta. Ora l’allarme arriva da Ravacciano, dove il proprietario di alcuni terreni, denuncia attraverso Coldiretti: "I lupi sono arrivati alle porte della città, i terreni incolti facilitano la presenza di questi predatori come anche quella degli ungulati".

Tra lupi, ibridi e cinghiali il danno è assicurato, ma ora c’è anche una questione di sicurezza dei cittadini su cui riflettere.