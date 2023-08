Al Lago di Chiusi: Spettacolo in Barca per Orizzonti Festival

Il programma di Orizzonti Festival per stasera prevede alle 17.30 al chiostro di San Francesco ’Mr. Hat al mare’, di e con Silvia Bennet. Mr Hat al mare è una performance di teatro fisico. A seguire, alle 19 al lago di Chiusi ’Visitazioni Walkabout Promenade’. Spettacolo narrato dalle parole di Sonia Antinori accompagnati dalle musiche di Ario Bigazzi. Gli spettatori assisteranno allo spettacolo itinerante sulle acque del lago a bardo di barche. Alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto, ’Per lei, nel giorno del suo compleanno’. Prima nazionale in cui il protagonista in una folle giornata, compie un viaggio per consegnare un pacco regalo ad una donna. Chiuderà la giornata ’Discorsi sul mito – Le stelle!’, di e con Vittorio Continelli.