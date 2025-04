Aiuto concreto ai ‘fragili’. Emporio della solitarietà con i Giovani del Rotaract

Giovani del Rotaract al fianco a Poggibonsi dell’Emporio della Solidarietà. Si è concretizzata la donazione del ricavato di una iniziativa promossa dal Rotaract Club Valdelsa per il market solidale di via Montenero. Erano presenti il presidente del Club, Dario Pezone, la tesoriera Caterina Borrani e altri membri del Rotaract. Presente l’assessora alla Coesione Sociale Enrica Borgianni, rappresentanti e volontari dell’Emporio e il presidente dell’omonima onlus che lo gestisce, Mauro Burresi, che ha spiegato il funzionamento del minimarket per aiutare tante famiglie.

"Si rinnova questo bel gesto di solidarietà nei confronti dell’Emporio da parte dei ragazzi e delle ragazze del Rotaract che si sono adoperati per dare un contributo concreto - dice l’assessora - L’Emporio è un luogo importante per dare una mano a tante persone e insieme ad altri strumenti e al tessuto associativo, consente di aiutare le famiglie più fragili soprattutto nella distribuzione di generi alimentari. Ringraziamo i volontari e le volontarie per questo e ringraziamo il Rotaract e tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati per cogliere questo obiettivo".

I ragazzi e le ragazze del Rotaract hanno raccolto e donato all’Emporio 450 euro, frutto della vendita di gadget natalizi realizzati da loro stessi e venduti durante la cena di Natale promossa dal Rotary Club Alta Valdelsa e dal Rotary Club Valdelsa. Già in passato, grazie ad un altro servizio del Rotaract, era stato possibile acquistare un frigorifero e metterlo a disposizione dell’Emporio.

La somma donata va ad arricchire il progetto "Una spesa per l’Emporio", raccolta fondi lanciata dall’Emporio stesso e sostenuta anche dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Fell Crowd. "Un progetto da sostenere – dice Borgianni – dato che le fragilità aumentano ed è importante dare una mano per costruire risposte per aiutare un numero sempre maggiore di famiglie in difficoltà".

La campagna di crowdfunding "Una spesa per l’Emporio", realizzata all’interno dell’iniziativa Lets’ Digital di Fondazione MPS, è una vera e propria gara di solidarietà per rifornire in maniera sempre più costante il market solidale che offre generi alimentari e beni di prima necessità e supporta la spesa di oltre 150 famiglie. il link per partecipare su https://unaspesaperlemporio.letsdigital.net/it/.