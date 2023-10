Aiuti per l’Ucraina ma è solo un raggiro

A volte ritornano. Nuovamente in azione ieri al mercato settimanale di Colle, i truffatori che avvicinano passanti chiedendo offerte in denaro per l’inesistente associazione benefica ‘L’Italia per l’Ucraina’, che dicono dedita ad aiutare la popolazione civile del paese martoriato dalla guerra. Eventuali offerte non vanno a finanziare nessuno scopo benefico, ma finiscono nelle tasche dei truffatori.