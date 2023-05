Aiuta automobilista in panne, sbatte la testa e muore: caduta fatale

Abbadia San Salvatore (Siena), 8 maggio 2023 - E’ morto Fernando Borsetti, il pensionato di Abbadia San Salvatore che venerdì della scorsa settimana si era prestato ad aiutare un automobilista rimasto in panne in via Cialdini, stretta e irta strada del centro storico. Per cause ancora in corso di accertamento dai carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore il pensionato è caduto sbattendo la testa contro un muretto andando in arresto cardiocircolatorio. L’uomo era stato salvato dal provvidenziale intervento di una signora che, seguendo le istruzioni degli operatori del 118, aveva praticato il massaggio cardiaco. Il tempestivo intervento dei sanitari (con automedica, ambulanza ed elisoccorso) aveva salvato il pensionato. Arrivato al Policlinico Le Scotte, i sanitari, dopo i primi esami, avevano informato i familiari che le condizioni di Fernando Borsetti erano però disperate. Aveva riportato due fratture alla colonna vertebrale con fuoriuscita del midollo spinale. Ricoverato in terapia intensiva, la sua vita si è spenta l’altra sera dopo le 22.

L’incidente è al vaglio dei magistrati della Procura. Disposto il sequestro della Dacia Duster, l’auto rimasta bloccata a causa di una ruota motrice non aderente alla sede stradale. Sotto sequestro anche la vecchia porta in legno che si trovava dismessa vicino all’auto, utilizzata al fine di compensare il distacco tra la gomma della vettura e la strada. Operazione alla quale ha preso parte anche Fernando Borsetti che si è trovato a passare sul posto dopo aver curato il suo orto.

Cosa sia accaduto quando il conducente ha provato a rimettere in strada l’auto, resta ancora da chiarire. Si ipotizza che la porta, sotto la pressione della gomma, abbia agito come una catapulta. Se il pensionato era nei pressi potrebbe esser stato sbalzato fin sul muretto. Mentre i carabinieri proseguono le indagini il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del Borsetti. Dagli esami autoptici sono attese risposte sulla natura dell’impatto. Il pensionato, rimasto vedovo e unitosi in seconde nozze con una donna ucraina, era conosciuto per la sua gentilezza e disponibilità. Oltre alla moglie lascia nel dolore la figlia Alice (vittima, anni fa, di un drammatico incidente stradale in Honduras nel quale perse la vita il marito e lei si salvò miracolosamente con gravi postumi) il fratello Vasco, perito assicurativo e professore di lungo corso all’ITIS Avogadro di Abbadia San Salvatore.