Airbnb e imposta di soggiorno, il Comune chiarisce le regole

Airbnb e tassa di soggiorno, il Comune di Montalcino fa chiarezza con un messaggio sul profilo facebook dopo "quanto rappresentato per le vie brevi da alcuni gestori di strutture ricettive nel territorio di Montalcino, con specifico riferimento all’attività svolta da Airbnb in sede di riscossione dell’imposta di soggiorno, ed alle conseguenti problematiche che ne sono scaturite".

Si citano le delibere di giunta del novembre 2023 e 2024 (questì’ultima trova applicazione per il 2025) "hanno inteso rappresentare le modalità applicative dell’Imposta ricorrendo ad un esempio, che tuttavia – in quanto tale - non può ritenersi avere carattere limitato alla sola fattispecie esemplificativa riportata".

In esse, in un passaggio immediatamente successivo all’indicazione delle tariffe applicabili, commisurate al costo del soggiorno per ciascuna persona per una notte, è riportato testualmente il seguente passaggio: "A titolo esemplificativo l’imposta da corrispondere: per una camera per una notte, con 3 persone ospitate, al prezzo complessivo di 300 euro sarà di 2 per ospite; per una camera per una notte, con 3 persone ospitate, al prezzo complessivo di 320 euro sarà di 4 per ciascuno; per una camera per una notte, con 3 persone ospitate, al prezzo complessivo di 800 euro sarà di 5 per ospite". Solo un esempio, si evidenzia, dei criteri di applicazione "indipendentemente dalla tipologia di alloggio occupata dalle persone. Ne consegue che le modalità applicative della stessa Imposta di soggiorno riportate – in ultimo, per il corrente anno 2025 – nella deliberazione della giunta del 2024, devono pertanto trovare applicazione non solo per le camere, bensì per tutte le tipologie di alloggio occupate, inclusi gli appartamenti. Pertanto, nel caso di locazione di un intero alloggio, per la quantificazione dell’imposta dovuta per ciascuna persona ospitata si deve fare riferimento al prezzo dello stesso diviso il numero delle persone che globalmente sono lì ospitate", chiarisce il Comune.

E aggiunge che "la riscossione da parte di Airbnb dell’imposta di soggiorno, relativamente alle cosiddette locazioni brevi (di durata non superiore a 30 giorni), può aver luogo esclusivamente in relazione a contratti ’stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa’. Ovvero limitatamente ai casi in cui il proprietario, per la gestione della specifica struttura ricettiva, non sia titolare di partita iva. Perché in tal caso sono le singole strutture ricettive a dover riscuotere e riversare direttamente al Comune l’Imposta di soggiorno".

La.Valde.