Agricoltura sostenibile, l’esperienza di ’Prima’

Il Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Segretario italiano di PRIMA professor Angelo Riccaboni sono stati i protagonisti della tavola rotonda ’Research and innovation: how to deliver last mile in the agri-food value chain’, a Il Cairo in Egitto, nell’ambito della missione del governo italiano sul tema della sicurezza alimentare e della cooperazione nei settori agricolo e agroalimentare.

L’iniziativa è stata promossa dall’Italia per analizzare le esperienze già esistenti di ricerca e innovazione e ampliare progetti e soluzioni con un partenariato Italia-Egitto sia a livello pubblico che privato. La tavola rotonda ha avuto il suo fulcro nel keynote speech del professor Riccaboni che ha presentato una selezione di progetti della Fondazione PRIMA per la gestione delle risorse idriche e per sistemi agrifood sostenibili.