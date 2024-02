"Agenda delle Contrade: Eventi e Assemblee in Programma per la Prossima Settimana"

· GIRAFFA

– Domani pranzo del palco in società.

– Mercoledì 21 torna la pizza tonda in società! Dalle 19,30 alle 21,30 la cucina pizzeria giraffina sarà aperta e potrete scegliere fra 5 tipi di pizze tonde! Prenotarsi entro il 19 tramite app SDG o mail ([email protected]) o contattando Daniela Bellucci 3936897373..

· ISTRICE

– Mercoledì 21 febbraio alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione avrà luogo assemblea generale ordinaria nei locali del Circolo ‘Il Leone’ per discutere il seguente Ordine del Giorno: Comunicazioni On.do Priore, Acquisto veicolo, Acquisto attrezzatura cucina, Varie ed eventuali.

· LEOCORNO

– Oggi pizza in società.

– Domani cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Oggi appuntamento con la pizza in Società e la premiazione del vincitore del FantaSanremo! – La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– La Società Due Porte organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Oggi Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Venerdì 23 febbraio: Aperò in Rummeria

– Sabato 24 febbraio: Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.

· TORRE

– Oggi dalle 16 alle 17 Il Gruppo Piccoli organizza il corso di cucito per bambine/i. Contattare Aldo Tani 3402229869. Cecilia Gessani 3494949304. Alle 18 il Gruppo Giovani incontra la nostra storia: ‘Il Risanamento di Salicotto’.

– Martedì 20 febbraio alle 20,30 cenino.

– Giovedì 22 febbraio alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835. Alle 20 Burraco in società aperto a tutti organizzato dal Gruppo Donne con bet. Per prenotazioni telefonare a Laura Pesavento 347120 4500.

– Venerdì 23 febbraio alle 20,30 cena dei bolliti.

– Sabato 24 febbraio alle 9,30 alla Fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Prenotazioni Luca Bonomi 3338468116. Alle 17 Il Gruppo piccoli organizza un quizzone sul Palio e le contrade per i bambini. A seguire pizza aperta a tutti.

· VALDIMONTONE

– I corsi per Alfieri e Tamburini riprenderanno a partire da domani alle 15,30. Gli allenamenti settimanali saranno effettuati solo il sabato pomeriggio, fino a nuova comunicazione. Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.