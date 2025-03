Aeroporto di Ampugnano: "Serve un confronto"

L’intervento del vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli potrebbe davvero aprire nuove prospettive per l’aeroporto di Ampugnano. Il suo auspicio per il confronto e il coinvolgimento più ampio possibile sul tema aeroportuale, a partire dal mondo della categorie, delle imprese, gli imprenditori locali e delle parti sociali, non può non trovarci d’accordo.

Il Comitato contro l’ampliamento dell’aeroporto di Ampugnano si mette sulla scia del vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli. "Noi questo confronto lo abbiamo sempre caldeggiato – continua la nota del Comitato – anche perché riteniamo sia l’unico modo per fare chiarezza una volta per tutte sulle prospettive possibili per Ampugnano". Poi il Comitato ricorda le parole dell’esponente di Italia Viva “Bene anche con la proposta che arriva dal Comune di coinvolgere la comunità, non solo di Sovicille, ma di tutte le istituzioni senesi e nello stesso tempo anche l’opportunità, qualora si concretizzasse che la Regione Toscana possa diventare proprietaria dell’area".

E prosegue: "Noi del Comitato – si legge nella lettera – , oltre a denunciare “lo sperpero di denaro pubblico” abbiamo sempre insistito perché la Regione acquisisse il demanio aeroportuale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tuttora in vigore: cosa che la Regione, come la stessa Enac non hanno mai perseguito, anzi, Enac ha fatto di tutto per dissuadere che ciò si realizzasse".

La nota prosegue: "Se l’ipotesi di una gestione unica degli aeroporti toscani avanzata da Scaramelli si ritiene sia quella giusta, allora l’unica strada per realizzarla è quella del trasferimento del demanio aeroportuale alla Regione". Un passaggio che il Comitato commenta tirando in ballo la Regione: "Necessariamente occorre che la Regione lo richieda esplicitamente, cosa che fino ad oggi non ha fatto, rimanendo sorda anche ai pronunciamenti in tal senso del Consiglio Comunale di Sovicille e del suo Sindaco".