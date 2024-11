Adf, nuovi interventi. Via i vecchi pozzi

Quasi 1 milione di euro gli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da AdF per il futuro di Rapolano Terme. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per il territorio rapolanese, che ha visto nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per oltre 11 milioni di euro e vedrà nuovi interventi già in programma per il prossimo. "Grazie agli investimenti e agli interventi previsti da AdF sul territorio di Rapolano Terme - afferma il sindaco Alessandro Starnini - nei prossimi mesi passeremo dall’approvvigionamento idrico attraverso vecchi pozzi a quello alimentato dalla diga di Montedoglio. Un fatto storico che permetterà di uscire da una situazione complessa e porterà un notevole miglioramento per famiglie e utenze". "Con questo masterplan prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio di Rapolano Terme – illustra il presidente di AdF Roberto Renai -. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ringrazio il sindaco Alessandro Starnini per la proficua sinergia, come ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori e l’apertura dei cantieri, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici".