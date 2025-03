Adeguamento del certificato antincendio. Avviato l’iter al Palazzetto dello sport

Nell’ambito di una ricognizione avviata con i tecnici, è emersa la necessità di provvedere all’adeguamento del certificato antincendio del Palazzetto dello sport del capoluogo. Un procedimento rispetto al quale, dopo un confronto con il Comando provinciale dei vigili del fuoco, la Giunta provvederà a incaricare un tecnico per individuare le attività da realizzare fin dalla prossima settimana per renderlo fruibile al pubblico nel più breve tempo possibile. Nel periodo necessario alla realizzazione dell’intervento, che non prevede la realizzazione di opere murarie o strutturali, le attività sportive degli studenti delle scuole e quelle agonistiche proseguiranno regolarmente mentre sarà inibito l’accesso al palazzetto al pubblico e agli spettatori.