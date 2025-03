Addio a Sargentini ’Sindaco’ del vicolo delle Carrozze

Siena piange un altro dei suoi figli più veri. E’ venuto a mancare, all’età di 65 anni, Giuseppe Sargentini, da tutti chiamato amichevolmente ‘Beppe’. Non è morto a Siena, bensì a Firenze, in quanto sua sorella Maria, una delle responsabili della Protezione civile in Toscana e che fu nominata a suo tempo presidente dell’Osservatorio di monitoraggio sulla rimozione della Costa Concordia, decise di seguirlo più da vicino dopo la scomparsa dei genitori.

Beppe Sargentini (nella foto), ultimo di quattro figli, era molto conosciuto in città, soprattutto negli ambienti della Selva, la sua Contrada, e del Costone che frequentava quotidianamente, dopo essere stato la mattina a lavorare al vivaio del Ruffolo; i suoi genitori infatti (suo padre è stato preside della San Bernardino), abitavano all’inizio di via Franciosa. Al Costone c’era di casa e di bottega, così come nella Selva dove addirittura era stata eletto scherzosamente ‘Sindaco del Vicolo delle Carrozze’.

La sua era una bella presenza, semplice, ingenua, vulnerabile, ma nessuno mai si è permesso di mancargli di rispetto. Faceva credere a tutti, in maniera scanzonata, ma forse ne era anche convinto, di essere un grande giocatore di basket, indossando con grande orgoglio la maglia del Costone che alcuni giocatori gli avevano regalato.

Ci mancheranno le tue imitazioni Beppe, soprattutto quella del microbo o del tonno, i tuoi saluti, il tuoi occhi ingenui. Le esequie funebri si terranno a Firenze, dopodiché le ceneri verranno portate a Siena, nella Contrada della Selva, per un ultimo saluto da parte di chi gli ha voluto bene in maniera sincera, così come lo è stato lui nei confronti di tutti.

R.R.