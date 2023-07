Addio a Giancarlo Mazza, Custode della Contrada dell'Oca di Siena

Un grande ocaiolo

è volato ieri nel cielo

di Fontebranada: se ne è andato, all’età di 90 anni, compiuti il 10 luglio, Giancarlo Mazza, colpito da un malore in pieno centro, intorno all’ora di pranzo.

’Lallo’, come tutti lo chiamavano, è stato per tanti anni, dal 1986 al 2000, il custode della Contrada. Tutt’ora abitava in via dei Pittori.

’Lallo’ sarà portato questa mattina nell’oratorio dell’Oca, i funerali si svolgeranno nel pomeriggio, alle 15,30.

Anche la redazione

de La Nazione si stringe

al dolore dei cari di ’Lallo’ porgendo loro

e alla Contrada dell’Oca

le più sentite condoglianze.