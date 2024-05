Adam Sandler a passeggio per Via Camollia

Adam Sandler, uno dei volti hollywoodiani più amati dal pubblico, si gode una passeggiata lungo Via Camollia, cogliendo di sorpresa i passanti e non solo. Attualmente impegnato nelle riprese di un nuovo film, prodotto dal regista statunitense Noah Baumbach per Netflix, la cui uscita è prevista per il 2026, il comico americano si trova in Toscana già da qualche giorno e, nonostante il suo arrivo in zona fosse già stato annunciato, la reazione rimane comunque di sorpresa. Della pellicola di cui prenderà parte e che l’ha portato in Italia, non si sa moltissimo: i dettagli finora trapelati sono il titolo ’Jay Kelly’ e la presenza nel cast del celeberrimo collega George Clooney. Quest’ultimo però, tenendo conto di alcune rivelazioni arrivate dal proprietario di un albergo di Montecatini Terme, apparentemente in contatto con la produzione, non girerà alcuna scena nelle nostre zone, smorzando sul nascere la speranza di incrociare anche lui per le vie del centro. Adam Sandler invece, in giro per Siena nel suo iconico outfit composto da camicie dalle fantasie più disparate e bermuda, sarà protagonista di diverse riprese che verranno effettuate in Val D’Orcia, specialmente tra Montalcino e Pienza.

Carola Causarano