Acquedotto del Fiora. Intervento a Badesse

In corso da parte di Acquedotto del Fiora un importante intervento di bonifica in via Aldo Moro, a Badesse, nel comune di Monteriggioni: l’investimento è di 50mila euro ed è prevista la posa di circa 170 metri di nuova condotta su sede stradale in asfalto, oltre al rifacimento di tre pozzetti di manovra e di tutti gli allacci presenti. Il tratto interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte di AdF: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ne ha pianificato la sostituzione con l’obiettivo di ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, con ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale vista la minore necessità di intervento. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, intorno alla fine di questo mese: trattandosi di un cantiere all’aperto, le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione. I lavori in via Aldo Moro a Badesse rientrano negli investimenti strategici per il futuro di Monteriggioni, finanziati con il PNRR. Possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Gli interventi previsti nel masterplan degli investimenti PNRR a Monteriggioni verranno presentati nel loro complesso insieme all’amministrazione comunale la prossima settimana in conferenza stampa. Nel frattempo, sempre all’interno dei lavori finanziati con il PNRR, si sono conclusi alcuni interventi di distrettualizzazione in località Carpineta, mentre sono in corso/stanno per partire altre distrettualizzazioni della rete idrica nelle località Campo ai Meli e Monteriggioni Castello. Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF.