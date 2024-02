Acqua, una risorsa preziosa. Ma è sempre più limitata

L’acqua è una risorsa importantissima ma anche, purtroppo, limitata e sempre più a rischio a causa di fattori quali inquinamento e sfruttamento eccessivo. ll consumo eccessivo di acqua è sicuramente uno dei problemi più grandi della nostra società, se ne parla molto anche a scuola in quasi tutte le materie scolastiche. Abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo proprio sull’acqua rimanendo su argomenti ambientali e riallacciandosi al nostro secondo articolo dell’anno scorso, in cui parlavamo di spesa sostenibile.

Solo il 2,5 % dell’acqua sulla Terra è acqua dolce, il restante 97,5% è acqua salata. Di questo 2,5% solo l’1% è potabile.

Ma cosa significa potabile?

Si definisce potabile un’acqua limpida, inodore, insapore, incolore e innocua, priva cioè di microrganismi patogeni e sostanze chimiche nocive per l’uomo, microbiologicamente pura e senza batteri, ma anche chimicamente sicura, senza cioè sostanze chimiche sopra un certo livello. L’acqua si può prendere dalle falde acquifere, dalle acque superficiale (fiumi, laghi ecc) o dal mare con un processo di dissalazione. Ci siamo chiesti come si potabilizza l’acqua.

L’acqua entra nell’impianto di potabilizzazione e passa da:

1)sistemi di aspirazione posti a mezz’acqua

2)delle pompe che spingono l’acqua nell’impianto

3) poi spinta in grandi vasche dove viene aggiunto il coagulante (per far unire i granelli di sporco che diventano più grandi e cadono sul fondo)

4)fatta rallentare per far decantare le particelle di sporco più grandi (fatte coagulare in precedenza)

5)l’acqua chiara viene poi raccolta in vasche sovrastanti

6)e fatta passare in delle vasche dove viene fatto gorgogliare dell’ozono per fare da ossidante a batteri e ad alcuni metalli

7)l’acqua passa in seguito in uno strato di carbone attivo e di sabbia finissima che la filtrano ulteriormente

8)infine in una vasca con delle lampade a luce uv che riescono a disintegrare ogni tipo di batterio

Ora l’acqua è finalmente potabile. Rendere l’acqua potabile costa mediamente €0,11360 al metro cubo, che in comparazione ai 2,00 o 3,00 per desalinizzare e rendere potabile quella del mare sono costi vantaggiosi. Ma se potabilizzare costa circa 10 centesimi, perché l’acqua che esce dal rubinetto costa mediamente più di 1€?Perché quell’euro comprende: €0,7746 al metro del servizio di fognatura + il costo di potabilizzazione + il servizio di controllo annuale dell’acqua che in Toscana viene fatto da Asa e Publiacqua s.p.a.