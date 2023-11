Accordo alle Scotte Nasce la ’Banca delle Ore’

Clima più disteso fra sindacati e Azienda ospedaliera, che hanno trovato l’accordo sulle migliaia di ore e ferie accumulate dai lavoratori, non usufruite. E’ lo ‘zainetto’ di ore di lavoro fatte in tempi Covid e poi a fine pandemia con la ripresa delle attività sanitarie, quando sono saltati giorni di riposo e ferie. Dopo la denuncia di un clima interno teso alle Scotte, sindacati e Rsu sono tornati al tavolo tecnico con la direzione ospedaliera: "Siamo soddisfatti – inizia Lucia Barbi, segretario Fp Cgil -: la direzione ospedaliera ha dato l’ok all’utilizzo delle ore accumulate per completare i turni settimanali di 36 ore che hanno debiti orari. Questo accordo sarà firmato a breve, nel giro di una settimana. Dal 1° febbraio poi scatterà la ‘banca delle ore’, istituto contrattuale, che in caso di adesione del lavoratore, impone che possa recuperare le ore in più o gli siano pagate entro l’anno. Per questo secondo passaggio occorre un regolamento di attuazione, occorrerà lavorarci ancora".

Piacevolmente sorpresa si dice anche la Cisl: "La direzione ospedaliera è venuta incontro alle nostre richieste – dice il segretario Riccardo Pucci -: il dg Barretta ha bypassato la direzione infermieristica e imposto che le ore di lavoro a credito vadano a compensare il debito dei turni non completati. Oggi potrebbe essere stesa la bozza dell’accordo, subito applicabile, dopodiché noi firmeremo. Certo la continuità assistenziale deve essere garantita e il dg ha promesso che metterà a disposizione prestazioni aggiuntive. L’unica nota stonata, sentita a margine del tavolo alle Scotte ma non legata all’ospedale, è quella relativa al contratto del pubblico impiego scaduto nel gennaio 2023: in caso di vacanza contrattuale vengono riconosciute risorse che per i sanitari potrebbero essere date una tantum con la retribuzione di dicembre. Si parla di una somma in più che va da 700 a mille euro lordi: la Regione Toscana ha deciso di spalmarle mensilmente il prossimo anno, con la possibilità dunque che nel frattempo arrivi il contratto e il rimborso sia interrotto".

p.t.