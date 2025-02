Accoglienza migranti al Podere Palazzetto. La Croce Rossa gestirà il dormitorio

Novità sulle gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo pakistani: sarà la Croce Rossa Italia – Comitato di Siena O.d.V. a gestire fino a fine aprile l’immobile di proprietà comunale che la giunta del sindaco Nicoletta Fabio ha messo a diposizione dei numerosi stranieri arrivati in città per ottenere dalla Questura il permesso di soggiorno.

’Podere Palazzetto’ al momento offre rifufio a quindici pakistani che non hanno trovato posto in altre strutture. Finora era stata la società Coop. Pangea di Siena a occuparsi in via temporanea dell’immobile nell’arco di temp compreso dal 16 dicembre 2024 allo scorso 31 gennaio. Permanendo l’emergenza richiedenti asilo, Palazzo pubblico ha quindi deciso di prorogare fino a fine aprile l’utilizzo dell’immobile ai fini dell’accoglienza, affidando tuttavia alla Croce Rossa la gestione del dormitorio.