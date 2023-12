Accesso senza permesso. Multate sessanta famiglie. Si accende la polemica

Amara sorpresa per gli abitanti di località intorno a Poggibonsi. In particolare da Drove proseguendo fino a San Giorgio e al Greppo. Circa sessanta famiglie hanno ricevuto sanzioni amministrative per una violazione al codice della strada, segnatamente all’articolo 22 comma 11, relativo "ad accessi privi di autorizzazione". In pratica, i proprietari di aree private che entrano con le loro auto sulla strada comunale devono avere, da parte dell’ente e quindi in questo caso del Comune, l’apposito permesso. In assenza del quale, previo accertamento, scattano le multe. E così è avvenuto: verbali da 120 euro anche a carico di più di un componente per nucleo familiare nell’area di San Giorgio e dei borghi limitrofi.

"Dura lex sed lex", si potrebbe affermare, scomodando i padri della dottrina giuridica romana. Però i residenti dell’ampia zona interessata dalla vicenda non ci stanno: "Noi non sapevamo dell’esistenza di questo articolo del codice della strada. E’ una violazione, d’accordo - spiegano - e ora purtroppo ne siamo a conoscenza ‘sulla nostra pelle’. Alcuni di noi, del resto, hanno già sborsato quanto dovuto al Comune di Poggibonsi per l’infrazione al Codice della strada. Ma ci chiediamo: perché in casi del genere non si avvertono i cittadini, spiegando loro di non essere in regola con la normativa? Con un minimo di preavviso, avremmo potuto sanare la nostra posizione e ottenere il necessario permesso, evitando di andare incontro a spese che, moltiplicate anche per più di un componente, incidono sui bilanci di una famiglia". Una questione che sembra insomma non andare giù agli abitanti, che in più occasioni anche in passato, contattando il nostro giornale, hanno voluto evidenziare le criticità del fondo stradale in più punti, chiedendo opere di messa in sicurezza poi effettuate anni fa, nel periodo successivo al lockdown. Da parte dell’amministrazione comunale di Poggibonsi, da noi contattata a proposito delle multe in materia di accessi privi di autorizzazione, una risposta: "C’è stata una violazione del codice che, accertata, ha portato a elevare la sanzione. Chiaramente c’è anche la possibilità di procedere alla regolarizzazione degli accessi, come tanti cittadini stanno facendo".

Paolo Bartalini