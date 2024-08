Accardo &Friends in scena. Dai Rozzi a Bagno Vignoni

Due serate per un grande protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy. Salvatore Accardo torna sul palcoscenico del festival senese con un doppio appuntamento del suo progetto ‘Salvatore Accardo & Friends’, che dopo il successo della serata di ieri, al Teatro dei Rozzi di Siena, va in scena questa sera alle 18, nella suggestiva cornice della Tenuta Sanoner a Bagno Vignoni (San Quirico d’Orcia).

Un altro grande appuntamento per la rassegna estiva, un concerto realizzato dall’Accademia Chigiana in collaborazione con il Festival Paesaggi Musicali Toscani. In questa occasione si esibirà lo stesso ensemble strumentale che ieri sera è stato applaudito ai Rozzi, formato da Kumi Shimizu al violino, Francesco Fiore alla viola e Cecilia Radic al violoncello (non ci sarà Stefania Redaelli che a Siena ieri sera era al pianoforte) ai quali i si aggiungono i talenti chigiani Francesca Senatore, allieva della classe di viola e musica da camera di Bruno Giuranna, e Matteo Fabi, allievo della classe di violoncello di Antonio Meneses.

Sotto la direzione di Accardo, l’ensemble eseguirà un programma interamente dedicato alla musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij: Souvenir de Florence op. 70 e Quartetto n. 1 in re maggiore op. 11. Il festival intitolato ‘Tracce’ riscopre così la traccia impressa dal violinista che lo stesso conte Guido Chigi Saracini fece iscrivere ad honorem all’Accademia Chigiana di Siena subito dopo averlo ascoltato.

Perfezionatosi sotto la guida di Riccardo Brengola e Yvonne Astruc (allieva di George Enescu), tornato poi alla Chigiana come docente dal 1973 al 1981 e poi dal 2003 a oggi. Il programma dell’edizione 2024 della rassegna estiva della Chigiana proseguirà poi domani a Palazzo Chigi Saracini, alle 12, con l’esibizione degli allievi del corso ‘Cinque secoli di chitarra’ di Eliot Fisk. Sempre domani il festival si sposterà poi a Castiglion d’Orcia, nella Pieve dei Santi Stefano e Degna alle 18.30, con il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, impegnato in una serata che prende il nome dalla composizione ‘Christi amor’, scritta dallo stesso Donati, e costruita attorno alle parole e ai temi di Santa Caterina da Siena.

Riccardo Bruni