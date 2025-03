Abbadia, rivoluzione parcheggi. Nuovi posti e aree a pagamento

Oltre cento nuovi parcheggi a pochi passi dal centro di Abbadia San Salvatore. Sono quelli che vengono realizzati, pur con un "allestimento" provvisorio, nell’area dove per mezzo secolo c’è stato l’edificio scolastico, da poco demolito. Cinquemila metri quadri di area che costeggia via della Pece, a poche decine di metri dalla centralissima via Roma, dove troveranno libera sosta 120 automobili. I lavori inizieranno entro la prima decade del prossimo mese e verranno realizzati dalla società che ha proceduto alla demolizione del vecchio edificio scolastico chiuso da un decennio.

Non ci sarà costo aggiuntivo per realizzare il parcheggio in quanto questa spesa era previsto nel quadro economico dell’appalto di demolizione. Un grosso parcheggio che, al momento, non è asfaltato ma imbrecciato. Ingresso da via Udine, strada laterale a via della Pace, uscita su via Gorizia. Le delimitazione dei posti saranno indicate con delle steccionate.

Poi quest’area verrà definitivamente sistemata quando sarà ultimato il progetto di rigenerazione urbana di tutta l’area che comprende piazza Grande e parte di via Cavour. Tanti nuovi posti auto, nuova regolamentazione per quelli già esistenti. Con la grossa novità della introduzione, in parte di questi, del ticket. Anche ad Abbadia San Salvatore arrivano le "strisce blu" i parcheggi a pagamento, una forma di tassa ormai attivata diffusamente. Parte degli attuali posti auto, 54, quelli che insistono su via Matteotti, via Roma, e via Cavour, diventeranno a strisce blu, a pagamento. Solo quelli di un lato di queste vie, in quello opposto i parcheggi resteranno a strisce bianche.

Non ci sono esenzioni, anche i residenti sono tenuti a pagare il ticket perché i posti "sottratti" sono stati realizzati "sostituiti" a poche decine di metri dal centro. Nelle nuove aree dei parcheggi a pagamento ci saranno le colonnine per pagare l’importo - un euro per ogni ora di sosta - e ottenere lo scontrino da apporre sul cruscotto della vettura. Il pagamento potrà essere fatto anche nelle modalità on-Line. Nelle intenzioni degli amministratori comunali l’introiti derivanti dal ticket parcheggi saranno destinati al miglioramento dei servizi urbani. SI pensa all’attivazione di un "pollicino" che collegherà i principali punti del paese, partendo dalle periferie, con il centro.