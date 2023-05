Abbadia, nuove diagnosi Importante donazione

Uno strumento diagnostico di ultima generazione per l’epiluminescenza digitale è stato dotano alla Casa della Salute di Abbadia San Salvatore. Serve a fare diagnosi, ritenute assai certe, sul fronte dermatologico. La donazione è avvenuta su iniziativa della dottoressa Sara Poggiali, dermatologa che opera nella struttura di Abbadia San Salvatore, dal Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano. Va ad arricchire la strumentazione tecnologica della Casa della Salute che sta per sperimentare un progetto regionale per la Casa della Comunità.

La cerimonia di donazione si è tenuta alla presenza del sindaco di Abbadia Fabrizio Tondi, del direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese Marco Picciolini, dell’incoming president del Rotary Club di Chianciano Chiusi Montepulciano Patrizia Marri, del direttore della Rete Ospedaliera Asl Tse Massimo Forti e del professor Marco Andreassi, figlio del compianto professor Lucio Andreassi (legato ad Abbadia San Salvatore da affetti familiari, in memoria del quale è stato donato lo strumento".

Il sindaco Tondi - si legge nella nota della Asl - ha espresso la sua "soddisfazione per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche a disposizione dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, ricordando come la particolare collocazione oro-geografica dell’Amiata Senese non debba, in alcun modo impedire, l’equità di accesso alle cure per i propri concittadini".

