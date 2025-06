Abbadia a passi spediti verso la Cer. Obiettivo Comunità energetica

A passi spediti verso la costituzione della Cer (Comunità energetica rinnovabile) di Abbadia San Salvatore. Nel corso di un nuovo incontro con i cittadini, finalizzato a giungere alla ’manifestazione d’interesse’, il sindaco Niccolò Volpini è tornato a sottolineare l’importanza dell’attivazione di queste Comunità energetiche che consentiranno, con una modalità di cittadini produttori-consumatori, di avviare una fonte rinnovabile di energia. Un progetto che potrà ottenere importanti finanziamenti dal Pnrr che li sostiene con importanti finanziamenti.

"Il nostro Comune – torna a ripetere Niccolò Volpini, sindaco di Abbadia San Salvatore – crede molto in questo progetto e si sta impegnando concretamente per realizzarlo Non solo come soggetto promotore, ma anche con un coinvolgimento diretto come produttore di energia. A tal proposito – prosegue il sindaco – prevediamo la partecipazione al bando Pnrr o al bando regionale, per ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici, di proprietà del Comune, che metteremo a servizio della Cer. L’energia prodotta, oltre a servire le utenze comunali, sarà condivisa nella comunità energetica. Parallelamente, così ha spiegato ai cittadini durante l’incontro, si apre anche la possibilità di aderire ad una comunità energetica sociale già costituita e questo ci consentirebbe di poter accedere sin da subito agli incentivi e contemporaneamente portare avanti l’iter per la costituzione della Cer di Abbadia San Salvatore. Le risorse che provengono dalla Comunità energetica saranno investite in progetti di utilità sociale".

"Prossimamente – è l’annuncio del sindaco – pubblicheremo la manifestazione di interesse. Invitiamo le imprese, i cittadini, e gli enti del territorio a partecipare attivamente a questo importante progetto, che rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità ambientale, l’autonomia energetica e la valorizzazione del bene comune". Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ricordato l’importanza della Cer per l’ambiente favorendo la diffusione dell’energia rinnovabile condivisa i vantaggi per i membri della comunità energetica e per tutto il territorio.