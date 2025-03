La stagione teatrale torna ad animare il Teatro del Popolo di Rapolano Terme con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace nello spettacolo ‘Non si fa così’. L’appuntamento è in programma venerdì 21 marzo alle 21 all’interno del cartellone promosso da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.

Domenica 23 marzo, alle ore 17, il Teatro del Popolo rapolanese ospiterà ‘La sfida. C’è chi va di fretta e chi aspetta’, spettacolo per ragazzi con Caterina Cidda, Mikela Rebua e musiche originali di Marco Bellucci che chiuderà la rassegna ‘Il teatro incantato’ promossa da Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e Centro il Garage Lucignano.

Per informazioni e biglietti sullo spettacolo teatrale di venerdì 21 marzo, è possibile contattare i numeri 0577-724617 o 331-8181776, scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure consultare la biglietteria online sul sito www.biglietteria.toscanaspettacolo.it.

Per informazioni sullo spettacolo di domenica 23 marzo per la rassegna ‘Il Teatro incantato’, è previsto l’ingresso gratuito per bambini di età inferiore a 3 anni. 0577-724617, 331-8181776 o 349-1995647 oppure scrivere a [email protected].