A Contignano la Festa per l’arrivo della primavera. Domenica tanti appuntamenti anche per i più piccoli

L’Associazione Pro Loco di Contignano, il borgo medievale al centro della Val d’Orcia, ha organizzato per domenica 28 una festa per salutare l’arrivo della Primavera. Dalle 10 alle 19 mercatino con banchi di prodotti tipici, artigianato, piante e fiori, attrezzature agricole. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 visite guidate al Cassero del Castello (prenotazione obbligatoria al numero 336-700145). Dalle 14,30 sarà attivo anche uno spazio per i più piccoli, con gonfiabili, truccabimbi, animazione e balli. Per tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico, fornito di panini vari e bibite. Alla giornata, patrocinata dal Comune di Radicofani, parteciperà anche il Vespa Club di Chianciano Terme con numerosi associati in sella ai loro mezzi. Info allo 0577/52062 e sulla pagina facebook @prolococontignano.

Dan. Pal.