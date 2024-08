A Borgo il primo atto. Piancastagnaio, Palio entrato già nel vivo

La contrada di Borgo a Piancastagnaio si aggiudica lo scudo ligneo realizzato dall’artista locale Fabiana Fidecommissi dopo aver vinto il torneo di Asta e Bacchetta che si è tenuto lunedì in Piazza Castello ai piedi dell’antica Rocca Aldobrandesca. La gara che precede il Palio delle contrade domenica prossima è riservato ai giovani alfieri e tamburini delle quattro contrade e ricorda l’antica promulgazione degli statuti che la comunità di Piancastagnaio ricevette dalla Repubblica Senese nel 1416. Un torneo con giochi di bandiera ed esibizione di musici e tamburini valutati da una giuria, in questo caso proveniente da Volterra che nomina il vincitore. A differenza degli anni precedenti, la serata dominata dal forte caldo non ha creato problemi ai gruppi che si sono sfidati in piazza Castello, dove il vento è di casa gran parte dell’anno.

Il risultato annunciato dallo sventolio della bandiera giallo azzurro con i colori di Borgo dagli spalti della Rocca Aldobrandesca ha scatenato l’entusiasmo dei contradaioli ’della Pinetina’ ( la storica sede della contrada) ma ha anche innescato alcuni momenti di tensione e contestazione dei contradaioli di Castello nei confronti della commissione. Questi i nomi del team vincitore per la contrada di Borgo: Gian Luca Magrini alfiere, Simone Battaglini bandiera, Andrea Santelli bandiera, Giovanni Ponzuoli rullante, Davide Stolzi imperiale, Lorenzo Nutarelli imperiale, Jacopo delle Macchie imperiale, Gabriele Agrimonti imperiale. Evelina Santelli, Cristina Cornacchia, Francesca Nucciotti responsabili di contrada.

Aria di Palio anche a Piancastagnaio dunque con i riti sacri e profani che avranno il loro compimento da venerdì con la traslazione e l’accoglienza dell’immagine della Madonna di San Pietro in paese e il corteo storico. Sabato la provaccia e le cene propiziatorie. Domenica, alle 9.30 messa delle contrade al Santuario della Madonna di San Pietro, segnatura dei fantini, presentazione dirigenze e fantini in Piazza Matteotti, benedizione dei cavalli, corteo storico e alle 18.30 la corsa.