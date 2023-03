A Bettolle gli anziani investono nel futuro Borsa di studio dedicata a studenti meritevoli

L’idea della borsa di studio è nata 5 anni fa e la proposta è stata approvata all’unanimità dal Direttivo dell’associazione Auser di Bettolle.

L’obiettivo era quello di creare un motivo di incontro tra generazioni idealmente lontane: gli anziani e i giovanissimi. Si era avvertita la necessità di far conoscere come l’associazione operava sul territorio, a quali bisogni rispondeva e la sua struttura organizzativa.

Il premio va allo studente che, durante il triennio di Scuola Secondaria di 1° grado, si è contraddistinto per il comportamento corretto, per il rispetto verso i coetanei, gli insegnanti, il personale della scuola e gli ambienti di apprendimento, per la disponibilità ad interagire con tutti per fini positivi e costruttivi, allo studente che ha dimostrato volontà di migliorarsi mettendo a frutto le lezioni seguite in classe, che ha gestito i suoi progressi con lo scopo di ‘andar bene nella vita’ ed essere un cittadino attivo nella società.

La borsa di studio viene donata durante una cerimonia che vede generazioni diverse sedersi agli stessi tavoli, guardarsi negli occhi e scambiarsi pensieri, emozioni, esperienze, timori e anche progetti di vita. Il beneficio economico aiuterà il vincitore ad organizzare i futuri studi.