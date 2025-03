"A 20 anni da te" con Alberto Bertoli

Un figlio che racconta il padre cantando le sue canzoni e consegnando al futuro i suoi ideali, le sue poesie in musica. Alberto Bertoli, figlio di Angelo, noto e indimenticato cantautore scomparso nel 2002, oggi alle 18 sarà alla Casa del Popolo del Vivo d’Orcia per proporre ‘A 20 anni da te’, una intervista cantata in cui Alberto svelerà tanti aspetti del babbo. Non mancherà ‘A muso d’oro’, brano manifesto di Pierangelo che il figlio ha cantato anche con Claudio Baglioni vincitore del Premio Pierangelo Bertoli. Un duetto da brividi. Con Alberto dialogherà Marco Brogi, giornalista de La Nazione e poeta. Uno spettacolo-showcase (promosso da Arci provinciale) che promette emozioni anche perché Alberto svelerà aspetti e aneddoti sconosciuti del padre. Sarà un viaggio nella lunga carriera di Pierangelo, uomo tutto di un pezzo, senza mezze misure, paladino dei diritti civili e degli ultimi, come del resto Alberto, che ha raccolto il testimone del padre portando in giro le sue canzoni e facendole conoscere alle nuovi generazioni. Cinque anni fa, per i 20 anni dalla morte del padre e gli 80 dalla sua nascita, è uscito l’album Due voci intorno al fuoco, un intero album in duetto virtuale con il padre, in un percorso che spazia dai brani più conosciuti a quelli che hanno dato inizio alla storia cantautorale legata al cognome di famiglia. L’album Due voci intorno al fuoco fonde così passato e il presente in un unico e potente canto. Il disco contiene anche la canzone inedita Star con Te, con il testo originale di Pierangelo e la musica composta da Alberto nella lontana primavera del 2001. Un filo che non si è mai interrotto, quello tra padre e figlio. Potere della musica, dei sentimenti, degli ideali. Alberto come il padre: un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.