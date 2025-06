Chianti Festival. Il viaggio di Veltroni negli anni Sessanta

Ci sono epoche che non finiscono mai davvero. E che più si allontanano, più forte ti restituiscono la loro eco. Cambia forse la prospettiva, il punto di vista, che difficilmente rinuncia a quel pizzico di nostalgia, ma ci sono decenni che per le tracce che hanno lasciato non sono mai ‘passati’ sul serio. È un po’ questo il tema di stasera, alla Certosa di Pontignano, dove alle 21.15 Walter Veltroni porterà in scena il suo spettacolo ‘Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta, quando tutto sembrava possibile’, nell’ambito del Chianti Festival 2025.

Un viaggio narrativo e musicale alla scoperta di un decennio che ha segnato profondamente la storia e l’immaginario collettivo. Accompagnato al pianoforte da Gabriele Rossi, Veltroni rievoca un’epoca di grandi sogni e cambiamenti: dalla musica che ha fatto da colonna sonora alla rivoluzione culturale, ai volti e alle parole che hanno ispirato intere generazioni. Un racconto personale e universale al tempo stesso, che mescola ricordi, cronaca e riflessioni, restituendo il senso di un’epoca attraverso parole e note.

Lo spettacolo risveglia la memoria di chi quegli anni li ha vissuti e accende la curiosità di chi li ha sentiti raccontare. Il festival prosegue giovedì a Castellina in Chianti, in piazzetta della Chiesa, con la locale Filarmonica. Martedì 8 luglio a Vertine l’omaggio a Lucio Battisti della Innocenti Evasioni Band. A Castellina, in piazza del Comune, mercoledì 9 c’è Andrea Agresti. A Montaperti, domenica 13 ‘Habitat kids!’, con Agnese Lanza e Sara Campinoti. A Castelnuovo venerdì 18 luglio serata musicale in omaggio a De André con Chiara Riondino, Fabio Battistelli, Massimo Barsotti, Vittorio Barsotti e Filippo Pedol. Lunedì 21 a Gaiole Paolo Ruffini con ‘Il babysitter’. A Castellina, mercoledì 22 concerto omaggio a Lucio Dalla; il 27 a Gaiole la Filarmonica Vannetti. Il 29 a Castellina concerto omaggio a Pino Daniele; il 30, Ascanio Celestini con ‘Poveri Cristi’. Orario spettacoli alle 21.15.

Riccardo Bruni