80 voglia di gravel. Week-end sulle due ruote

Dal podismo al ciclismo gravel ricordando anche la bella accoglienza del Giro d’Italia come città di tappa un anno fa. A pochi giorni dalla 3° Crete Senesi Ultramarathon, Rapolano Terme si prepara ad accogliere per la prima volta ’80 voglia di gravel’, manifestazione promossa dall’Asd Gravel Bike Siena e giunta alla quarta edizione. L’appuntamento animerà il territorio da oggi a domenica ed è aperto a tutti gli amanti della bicicletta e del ciclismo slow con quattro percorsi diversi per distanze e dislivelli ma uniti dall’obiettivo di pedalare senza competizione su alcune delle strade bianche più belle della provincia di Siena ammirando i paesaggi compresi fra le Crete senesi e la Val d’Orcia. Domani, nella giornata clou, Rapolano Terme ricorderà anche l’arrivo della tappa del Giro d’Italia che il 9 maggio 2024 coinvolse tutta la comunità con un’altra giornata di sport, festa e divertimento per tutte le età.

Oggi alle 6 apertura degli stand nel Parco dell’Acqua di Rapolano Terme e partenza del percorso Trail (300 km) e Soft Trail (235 km). Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, sarà possibile ritirare i pacchi gara e iscriversi per gli ultimi posti disponibili ai percorsi in partenza sabato 10 maggio: Lungo (130 km), Medio (92 km) e Corto (51 km). Il programma di oggi al Parco dell’Acqua continuerà con l’aperitivo, alle 17, e la Cena Gravel dalle 20.30 con il Settembre Rapolanese.