118 Asl Toscana Sud Est Pronto per il Palio di Siena, Squadre, Mezzi e Postazioni Sanitarie

Anche il 118 dell’Asl Toscana sud est è pronto per il Palio. La centrale operativa di Siena-Grosseto, coordinata da Giuseppe Panzardi, ha predisposto il Piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con Pubbliche assistenze, Misericordie, Croce rossa italiana e Cb "Il Palio". Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle circa 18 mila persone che si troveranno all’interno di Piazza e sui palchi. Cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sei medici, otto infermieri e diciassette ambulanze (comprese quelle della cerchia esterna), oltre a un’ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. Questi i numeri dell’organizzazione dell’Emergenza urgenza in Piazza. Ma anche il resto della città sarà presidiato per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza. "Come per i due Palii dell’anno scorso, il nostro è un grande dispiegamento di forze, - dice Panzardi, - che vedrà un aumento di risorse anche nella centrale operativa del 118, dove un infermiere dalla sede del Ruffolo avrà il compito esclusivo, in collaborazione con un operatore tecnico Esculapio e con l’Associazione CB Il Palio, di gestire il contatto radio con tutte le postazioni e con ciascuna ambulanza in servizio". Assegnazione dei compiti, procedure, dislocazione di mezzi e personale: tutto è stato predisposto d’intesa con il dipartimento di Emergenza urgenza guidato da Massimo Mandò, con l’obiettivo di prevedere ogni singola necessità. "Come avviene ormai da alcuni anni, un ulteriore elemento a supporto dell’organizzazione è rappresentato dal camper del Coordinamento regionale maxi-emergenze", ha spiegato Mandò.