Sinalunga, il Castello di Farnetella apre per le giornate Fai

Sinalunga (Siena), 13 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI d’Autunno”. Anche in questa edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offre l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in luoghi, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. La Delegazione Fai di Siena quest’anno ha voluto valorizzare un luogo d’eccezione: il Castello di Farnetella. Grazie alla disponibilità della proprietà di Fèlsina e alla preziosa e attiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Sinalunga, si potrà ammirare un esempio eccezionale di arte neomedievale. Voluta da Adolfo Ferrari, la Rocca di Farnetella, domina imponente sul borgo e la campagna circostante. Nata per ospitare villeggianti di lusso, conserva ancora arredi, affreschi e il prezioso fascino del passato, che stupirà i visitatori con la sua bellezza e bizzarria. Solo per gli iscritti Fai sarà possibile accedere alla sommità della rocca, dalla quale si potrà godere di un eccezionale panorama sulla Valdichiana. Gli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Istruzione Superiore Valdichiana contribuiranno alla valorizzazione del proprio territorio mettendosi a disposizione dei visitatori, così come i tanti volontari FAI che ogni anno danno con grande passione il proprio contributo alla buona riuscita delle Giornate FAI d’Autunno. Orario per le visite di domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 16.30. Non sarà possibile raggiungere il castello con mezzi propri; i visitatori potranno parcheggiare la propria auto al campo sportivo ai piedi del paese e, da lì, potranno usufruire del servizio navetta o, in alternativa, proseguire a piedi per un chilometro e mezzo. Gli Iscritti FAI usufruiranno da subito di sconti e convenzioni per tutto l’anno in più di 1.600 strutture e luoghi d’arte e cultura in tutta Italia (www.fondoambiente.it). Per l’elenco completo delle aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.it. Maurizio Costanzo