Siena, arte e lezioni di yoga al Palazzo delle Papesse

Siena, 9 gennaio 2025 – A Siena yoga e arte alle Papesse. Cinque lezioni in dialogo con Julio Le Parc. Fino al 6 febbraio ogni giovedì Papesse Full Color con visite guidate, aperitivi e dj set nella corte del palazzo, mentre il weekend si tinge di gusto e arte al Papesse Bistrot: con cioccolata calda e vin brulé, degustazioni di tè e tisane e brunch. L’inverno di Palazzo delle Papesse prosegue dunque con tante iniziative per scoprire la mostra di Julio Le Parc, “The Discovery of Perception” e vivere l’arte contemporanea a Siena. Dal 13 gennaio al 10 febbraio cinque lezioni di yoga insieme all’insegnante Marta Capannoli, in collaborazione con “Yoga Studio Terra” e all’artista visiva Irene Lupi, responsabile dei laboratori di Palazzo delle Papesse. Sarà possibile vivere un’esperienza unica tra arte e benessere psicofisico. Per cinque lunedì (13-20-27 gennaio e 3-10 febbraio) dalle 17,30 alle 19 le lezioni in dialogo con Julio Le Parc, una straordinaria e insolita opportunità per contemplare l’arte in modo più consapevole. Con Yoga e arte alle Papesse sarà possibile praticare questa disciplina millenaria per rilassare e allenare corpo e mente. Le cinque lezioni di yoga si svolgeranno all’interno delle sale affrescate dell’edificio rinascimentale di fronte ad un’opera di Julio Le Parc. Proseguono, anche dopo il periodo delle festività natalizie, gli appuntamenti invernali immersi nella bellezza e nell’arte di Palazzo delle Papesse con i Super days che uniscono attività laboratoriali a visite guidate. Fino al 6 febbraio per quattordici giovedì, come quattordici sono i colori della palette di Julio Le Parc, gli appuntamenti con Papesse Full Color alle ore 18 e alle 18,30 due turni di visite guidate alla mostra di Julio Le Parc, “The Discovery of Perception”. Dalle 18 fino alle 21,30, inoltre, aperitivo nella corte e dj set. Ogni serata avrà una sua declinazione inedita. Fino al 16 marzo weekend di gusto al Papesse Bistrot: ogni venerdì dalle ore 16,30 cioccolata calda e vin brulé, ogni sabato dalle ore 17 degustazioni di tè, tisane e pasticceria e ogni domenica, dall’apertura fino alle ore 13, brunch con piatti dedicati. Ricordiamo che nei mesi di gennaio e febbraio Palazzo delle Papesse sarà aperto per gli eventi, le visite guidate su richiesta, mentre l’apertura ordinaria è prevista sempre i fine settimana dal venerdì alla domenica dalle ore 10,30 alle 19. Tutti gli eventi sono a numero chiuso, si consiglia la prenotazione: 0577/286300 - [email protected]