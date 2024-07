San Gimignano, al via la terza edizione del Festival dei Giovani Creativi

San Gimignano (Siena), 3 luglio 2024 - Al via la terza edizione di IN3C, il Festival dei Giovani Creativi che dalle 17 di venerdì 5 e sabato 6 luglio tornerà nella Rocca di Montestaffoli a San Gimignano per un’immersione nell’arte giovanile. Tanti gli eventi in programma tra cui esposizioni d’arte di giovani talenti come l’illustratrice Luchadora, i fotografi Gabriel Provvedi e Caterina Gaggi, l’illustratrice digitale Giuditta Cresti, la pittrice Diletta Gioacchini e molti altri. Momento fondamentale del festival sarà la tavola rotonda sulla sostenibilità artistica e culturale “E se facessi l’artista?”, moderata da Domitilla Marzuoli, che vedrà la partecipazione di Generazione T, Fondazione Musei Senesi e Fondazione Santagata. Gli eventi includeranno anche musica dal vivo - Les Albateaux, Migliorini, Stuka, Blu Petrolio e ROS - live painting, cibo e bevande a cura di DOC - San Gimignano. Il festival IN3C, creato dal collettivo IN3C (intrecci) che si fonda sui valori di creatività, comunità e costanza e formato interamente da giovani under 35 di San Gimignano con l’obiettivo di promuovere nuove forme di creatività in continuità con il passato e la storicità del territorio, è stato realizzato quest’anno con fondi della legge 77/06 del Ministero Italiano della Cultura ed è il risultato di un percorso condiviso con l’Amministrazione Comunale di San Gimignano e l’Associazione Culture Attive, sviluppato a partire dal progetto “Simposio d’Artista” del 2021 (ingresso gratuito, info: [email protected]). Partenza venerdì alle 17 con l’inaugurazione dell’esposizione dei lavori di Giuditta Cresti, Gabriel Provvedi, Caterina Gaggi, Ilaria Perino, Diletta Gioacchini e altri e, dalle 17 alle 21, il live painting di MELIE con ROE Music e Prezzel. Si prosegue alle 18 con la presentazione del fumetto “Malanotte” di LaCame e Marco Tadderi, alle 19 con lo stand up poetry di Francesco Olmastroni e, a seguire, dalle 21 i concerti di Les Albateaux e Migliorini. Il sabato comincia alle 17 con la tavola rotonda di dibattito moderata da Domitilla Marzuoli “E se facessi l’artista?”: questo dibattito, aperto a tutti, affronterà tematiche attuali legate allo sviluppo della creatività giovanile italiana, alla valorizzazione del patrimonio Unesco e alla diffusione dei suoi valori, con un focus sulla sostenibilità culturale ed artistica. Parteciperanno gli ospiti di Generazione T (Umbria), Fondazione Musei Senesi e Fondazione Santagata (Torino). Conclusione musicale con i concerti di Stuka, Blu Petrolio e Ros. Maurizio Costanzo