Poggibonsi dei lettori, al via tra esordi, autori pluripremiati e il ricordo di Terzani

Poggibonsi (Siena), 20 giugno 2024 – Due giornate tra esordi letterari, autori pluripremiati e un ricordo di Tiziano Terzani. Torna a Poggibonsi La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento giovedì 20 e venerdì 21 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale per la prima tappa in territorio senese del tour 2024 della manifestazione, in programma presentazioni, talk e incontri con i protagonisti della letteratura contemporanea. “Leggere cambia tutto”, ecco il messaggio che accompagna il progetto sin dalla nascita, e che quest’anno assume un senso ulteriore grazie al focus sugli esordienti che accompagna l’intero corso del festival, con nuovi scrittori e scrittrici a confronto con professionisti affermati per guardare alla letteratura che verrà. Poggibonsi dei lettori gode del patrocinio e del sostegno di Regione Toscana e Comune di Poggibonsi, in collaborazione con Unicoop Firenze (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it). Si parte il 20 giugno alle 18 con Greta Olivo, che inaugura il suo percorso letterario con una storia di coraggio e accettazione della malattia in “Spilli” (Einaudi). Avanti alle 19.00 con il giornalista e scrittore Alberto Giuffrè, che in dialogo con Gabriele Ametrano racconterà il suo “Storia incredibile dell’uomo con tre gambe” (Minimum Fax): la vicenda vera e mirabolante di Francesco Lentini, che nella Sicilia di fine Ottocento nasce con tre gambe, quattro piedi, sedici dita e due genitali. La vita per lui si prospetta inevitabilmente destinata alla vergogna finché non si trasferisce negli Stati Uniti, dove la sua “mostruosità” diventa una “meraviglia” per tutti gli avventori dei circhi, delle fiere e dei freak show: un inno di affascinante leggerezza alle vite storte e laterali che, proprio perché perennemente sospinte verso i margini, hanno il potere di donarci una prospettiva inedita sul mondo. Si prosegue venerdì 21 giugno alle 18 con Gloria Germani e il suo saggio "Tiziano Terzani contro la guerra. La verità del 'Tutto è Uno' tra Oriente e Occidente" (Terra Nuova edizioni): a 20 anni dalla morte del grande giornalista e scrittore, una nuova interpretazione dell’itinerario di Terzani basato sui suoi testi, che ne mette in luce l’estrema attualità. Il suo impegno contro la guerra, e, allo stesso tempo, contro la guerra alla natura si radicano nella certezza che "Tutto è Uno", messaggio al cuore del pensiero indiano ma anche della fisica quantistica. Alle 19.00 in dialogo col giornalista Simone Innocenti sarà il momento di Bernardo Zannoni, autore vincitore del Premio Campiello oggi al secondo romanzo con “25” (Sellerio), opera che ha i tempi scomposti e incoerenti della giovinezza, lo sguardo in cui si fondono dolcezza e crudeltà di chi ha fame di vita, la comicità e l’assurdo delle menti che si avviluppano su se stesse. “Ringraziamo gli organizzatori e tutte le realtà del territorio coinvolte nella realizzazione della manifestazione – dichiara l’amministrazione di Poggibonsi – che torna dopo il successo della passata edizione. Anche quest’anno un programma bello e di qualità che animerà per due giornate il Cassero della Fortezza medicea e che si inserisce pienamente nel percorso di valorizzazione della lettura costantemente promosso come strumento di crescita”. “Questo evento – dichiara Simona Lanfredini, presidente della sezione soci Coop di Poggibonsi - è la conclusione di un percorso con cui, grazie al Festival Città dei lettori, abbiamo coinvolto tanti lettori accomunati dalla passione per i libri e dalla volontà di socializzare la loro esperienza di lettura. Il nostro circolo di lettura, e gli altri circoli Lettori Sottoscala e della Biblioteca comunale Pieraccini, hanno dato una risposta partecipata ed entusiasta, creando intorno ai libri tante occasioni di incontro e scambio. Leggere è una ricchezza per la persona e un modo per fare comunità e, per questo, invitiamo i nostri soci e clienti a partecipare alle due giornate di festival, aperto a tutti e ricchissimo di appuntamenti e ospiti”. Il percorso de La città dei lettori – partito all’inizio di maggio e già passato da Piombino (Li), Calenzano (Fi), Prato, San Miniato (Pi) e Firenze – proseguirà con una quarta edizione sia per Grosseto, dal 24 al 25 giugno, che per Arezzo, dal 29 al 30 giugno, con un’anteprima il 27. Si continua in luglio per il quarto anno a Montelupo Fiorentino, dal 4 al 5, e per il quinto a Villamagna (Pi), il 6. In settembre sempre una quarta edizione a Bagno a Ripoli dal 13 al 15. Ancora: Impruneta (Fi), già tappa del festival negli ultimi due anni, si unisce ad altri due comuni del Chianti Fiorentino – Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa – per una prima edizione di Chianti dei lettori, in ottobre. Sette le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La città dei lettori è un progetto di Associazione Wimbledon APS. Maurizio Costanzo