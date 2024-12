Monteriggioni, torna la fiaccolata di Natale nella notte della vigilia

Monteriggioni (Siena), 23 dicembre 2024 - Centinaia di fiaccole nella notte fra il Castello di Monteriggioni e Badia a Isola, nei boschi alle pendici del Monte Maggio. Come da tradizione, sarà una notte magica quella della vigilia di Natale organizzata dal Club alpino italiano di Siena. Il 24 dicembre, infatti, si svolgerà una fiaccolata con partenza alle 21 dal suggestivo fortilizio medievale (parcheggio gratuito per l'occasione). Il corteo si snoderà alla luce delle torce lungo la via Francigena.

I partecipanti sono invitati a calzare scarponcini adeguati a sentieri sterrati. All'arrivo ad Abbadia a Isola si terrà una messa alle 23. Al termine del rito ci sarà lo scambio degli auguri e per l'occasione sarà aperto un locale di ristoro. Per il ritorno a Monteriggioni è previsto un servizio di bus navetta a partire dalle 23. Il percorso della fiaccolata è di 4 chilometri. (Per informazioni contattare il Cai di Siena allo 0577-270666 oppure l'ufficio turistico di Monteriggioni allo 0577-304834).

Maurizio Costanzo