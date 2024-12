Siena, il Mercato nel Campo. In piazza 130 casette: cibo e artigianato, tre giorni di eventi

Siena, 6 dicembre 2024 – Centotrenta casette in legno, in pieno stile natalizio, incastonate nella Conchiglia. Nell’aria tanti profumi, di dolci e di salumi, di cuoio e di formaggi, di liquori, di essenze e di saponi: torna, in grande stile, il Mercato nel Campo.

Dettagli sull'evento e partecipanti

Da venerdì fino a domenica dalle 8 alle 20 – per questa 17ma edizione gli organizzatori hanno deciso di prolungare la durata di un giorno rispetto al solito – la Piazza, in tutta la sua bellezza, accoglierà quello che, per ambiente e intenti, rappresenta un unicum in Italia tra tutti i mercati natalizi. Gli espositori arriveranno da ogni parte dello Stivale, pronti a offrire ai senesi e ai visitatori le loro eccellenze, nel campo dell’agroalimentare e dell’artigianato.

Gastronomia locale

Sulla scia di un passato lontano, quando il Campo si apriva a produttori del contado, allevatori e artigiani. In mostra, allora, i migliori prodotti della tradizione gastronomica locale come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati. Senza dimenticare il panforte, i ricciarelli, i cantucci o i cavallucci, prodotti che parlano senese. Saranno presenti anche piccole imprese domestiche con straordinarie produzioni casalinghe che porteranno alla riscoperta di una lunga tradizione di saperi.

Non mancheranno poi produzioni extra moenia: dai formaggi del Trentino a quelli della Sardegna, dalle mostarde lombarde, alla polenta, dal gorgonzola alle golosità pugliesi come il pane di Altamura o le olive; e ancora i salumi di Norcia, la focaccia genovese, la mozzarella campana, i tortellini emiliani.

Offerte nel settore dell'artigianato

Sul fronte dell’artigianato sarà possibile acquistare prodotti tessili e in lana, oggetti natalizi, cartoleria, ceramica, cosmetici naturali, pelletteria, cappelli, guanti, libri, saponi artigianali, manufatti in legno, gioielli artigianali e tanto altro. Ad ‘accompagnare’ il Mercato nel Campo, tanti appuntamenti collaterali.

Eventi correlati e attività per bambini

Oggi, per esempio, dalle 16 alle 18 nel gazebo allestito sotto Palazzo pubblico i bambini potranno divertirsi con ‘Ortolandia-Il laboratorio dell’orto’ un viaggio divertente realizzato in collaborazione con Coldiretti alla scoperta dell’origine del cibo (appuntamento gratuito; l’invito è di portare un cartoncino delle uova vuoto).

Alle 18, all’Archivio di Stato, l’esperienza sensoriale dedicata all’essenza del legno e della carta, la scrittura profumata di Siena (prenotazione obbligatoria a [email protected]). Dalle 19 alle 23, sarà visitabile la mostra documentaria ispirata al tema dei dolci senesi (ingresso libero; visite guidate alle ore 21 e 22; prenotazione consigliata a [email protected]). Domani e domenica tanti altri appuntamenti, con incontri e laboratori per grandi e piccini che vedranno ‘scendere in Campo’ Coripanf, Il Galeone e la scuola di Fumetto di Siena.