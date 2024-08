Bravìo delle Botti, le prove degli spingitori danno i primi risultati

Montepulciano (Siena), 21 agosto 2024 - Procede di gran ritmo la settimana degli eventi del 50esimo anno del Bravìo delle Botti di Montepulciano. Le prime giornate di prove libere per le vie del borgo stanno dando i primi risultati con quattro contrade che si stanno imponendo su tutte: Cagnano, Voltaia, Gracciano e Talosa, ma non si escluderanno sorprese per domenica 25 agosto, giorno della grande sfida.

Le prove notturne sono il modo per provare le parti più difficili del percorso, dal momento che la gara si snoda su circa 1,8 km lungo le vie principali di Montepulciano, per rinforzare la resistenza degli atleti e per trovare diverse strategie per cercare di conquistare la vittoria e il panno dipinto da Manuela Petti e dedicato appunto ai 50 anni della manifestazione e a 100 anni di Don Marcello Del Balio, l’ideatore della manifestazione. Dai tempi fatti registrare, quello di domenica 25 Agosto sarà un Bravìo molto combattuto con quattro contrade favorite e altre quattro che potrebbero insidiare la corsa delle avversarie. Ma in attesa della grande corsa, giovedì 22 agosto l’appuntamento è con la magica serata dei Ceri e suggestivo Corteo illuminato solo dalla fiaccole e poi l’offerta dei ceri a San Giovanni Decollato, la giornata più solenne di tutta la manifestazione.

L’imponente Corteo Storico, composto dalle otto contrade partirà alle ore 21 dalla Colonna del Marzocco per arrivare in Piazza Grande, intorno alle ore 22, in religioso silenzio. In Piazza Grande poi si svolgerà la cerimonia dell’offerta dei Ceri in onore del patrono San Giovanni Decollato nella Chiesa SS Nome del Gesù. A seguire la scena sarà tutta del Gruppo Sbandieratori e Tamburini con la loro esibizione e dopo lo spettacolo autoprodotto dal Magistrato delle Contrade a cura di Movimento creative Label e Davide Vannuccini. Proprio per la particolarità e l’aspetto caratteristico dell’appuntamento, i biglietti per lo spettacolo in Piazza Grande sono terminati nel giro di pochi giorni, e dunque il Magistrato delle Contrade consiglia di assistere al corteo lungo le vie del centro storico, per far in modo che tutto si svolga nel massimo rigore e sicurezza.

Lo spettacolo sarà possibile seguirlo anche in diretta Tv sui canali 93 di Nti e 112 di IdeaPlus o in streaming sulla pagina facebook del Bravìo delle Botti di Montepulciano.

Le prove notturne riprenderanno poi venerdì 23 agosto. Tutte le sere, infine, dalle ore 19, le contrade aprono le loro cucine per preparare piatti tipici della tradizione per deliziare i palati dei tanti visitatori che in queste sere di fine estate hanno scelto Montepulciano e la Valdichiana per passare giorni di vacanza, allietati da feste, musica dal vivo, serate a tema e gli affascinanti riti del Bravìo delle Botti che dal 1974 crea aggregazione e fa crescere la comunità poliziana. Maurizio Costanzo