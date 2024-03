Scalare in sicurezza: a Siena una giornata dedicata alle arrampicate sportive

Siena, 27 marzo 2024 – Appuntamento per tutti gli appassionati: sabato 30 marzo, alle ore 9.30, il Club alpino italiano (Cai) di Siena organizza alla falesia di Celsa, nel comune di Sovicille (Siena), una giornata dedicata alla sicurezza delle arrampicate sportive. L'iniziativa è stata proposta e organizzata dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ed è rivolta alla prevenzione degli incidenti in parete durante le scalate.

Si parlerà inizialmente dei rischi che si possono correre e delle attrezzature necessarie per muoversi in sicurezza. Alle 10 gli istruttori parleranno delle legature e dei nodi. Poi gli appassionati che parteciperanno alla iniziativa si cimenteranno in una prova pratica in cordata. Nell’ultima parte dell’incontro, fino alla chiusura dell’evento alle 16, sarà spiegato che cosa fare in caso di incidente e come allertare i soccorsi. Per l'attività in parete, i partecipanti dovranno utilizzare materiale personale.

La falesia di Celsa, una ex cava, è stata adottata dal Cai di Siena che l'ha attrezzata facendola diventare una delle palestre più apprezzate della Toscana per esercitazioni di arrampicata.