Siena, c’è la leggenda delle arti marziali Luigi Carniel. Dimostrazione di combattimento dei samurai

Siena, 16 novembre 2023 – L’A.S.D. Taki no Kan Siena, associazione del territorio senese che vanta il primato di divulgazione, preservazione e studio delle antiche scuole tradizionali giapponesi (kōryū), dalla sua fondazione concorre, in seno alla organizzazione internazionale “Kōryū Budō Seifukai Renmei” alla sensibilizzazione, presso l’opinione pubblica, del valore culturale, storico e filosofico di queste antiche discipline marziali, essenza stessa della classe samurai.

Venerdì 17 novembre dalle ore 18, in concomitanza con l’importante seminario patrocinato dal Comune di Siena, di carattere tecnico, che avrà luogo sabato 18 e domenica 19 novembre, presso il Palajudo CUS di Siena, con ospite il Maestro Svizzero Luigi Carniel, vera leggenda vivente del mondo internazionale della arti marziali tradizionali, avrà luogo presso la prestigiosa sala Comunale di Palazzo Patrizi a Siena, una conferenza che verterà sulle tradizioni dei samurai e per l’occasione verrà presentato al pubblico il “libro intervista” di Carniel Sensei, intitolato “L’Iconoclasta” edito dalla Ran Network.

Per l’occasione, relatori della conferenza saranno Duccio Balestracci, Luigi Carniel, esperto delle tradizioni dei samurai, ricercatore e divulgatore del budō nipponico, Roberto Granati, esperto di storia giapponese, conferenziere e co-autore del libro in oggetto. La conferenza verrà conclusa con una rara dimostrazione delle antiche tecniche di combattimento dei samurai in armatura.

L’iniziativa, di alto valore culturale, rientra nel novero di similari conferenze che la Kōryū Budō Seifukai Renmei svolge in molti paesi da diversi anni in collaborazione con Istituti ed Enti culturali o accademici, compresa l’Italia, come ad esempio il MAO di Venezia, il museo delle arti orientali di Ca’ Pesaro o altre analoghe iniziative in collaborazioni con Associazioni storico/culturali.

“Eventi come questi hanno per noi - dice il presidente Michele Meloni – il duplice scopo di permettere alla cittadinanza di Siena di osservare le molte similitudini che esistono con il nostro passato e quello culturale giapponese, e nel contempo, sdoganare l’immagine di queste antiche scuole, vere eredità culturali oltre che tecniche, soffocate purtroppo dall’immagine meramente sportiva ed agonistica delle moderne arti marziali che non rendono giustizia a quelle discipline così raffinate che abbiamo l’onere ed onore di dover tramandare ai posteri”.

La conferenza di venerdì inaugura tre giorni dedicati alle tradizioni dei samurai che continuerà, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre, con un seminario tecnico sulle antiche discipline marziali nipponiche dirette dal caposcuola della Kōryū Budō Seifukai Renmei, Luigi Carniel Sensei, presso il Palajudo CUS, in via Aldo Moro a Siena.

Sabato 18 dalle ore 9 alle ore 18 le lezioni tecniche verteranno sulle raffinate tecniche di lotta corpo a corpo dello stile Daitō Ryū Aiki-jūjutsu, l’antichissima disciplina dalla quale è nato il moderno Aikidō. Domenica 19, negli stessi orari, sarà invece la volta del Katori Shintō Ryū, scuola di scherma giapponese tradizionale e delle altre armi dei samurai, nata nel 1447 presso il tempio di Katori (attuale Prefettura di Chiba) e dal 1960 tesoro culturale della nazione giapponese. Per qualsiasi informazione sugli eventi in programma il numero è 3313652159 e la e-mail di riferimento è [email protected].