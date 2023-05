Una intensa giornata dedicata alla figura di Dario Capolicchio

Sarzana (La Spezia) 26 maggio 2023 - A 30 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze la città di Sarzana ha ricordato Dario Capolicchio una delle vittime di quell notte che ha segnato la storia del nostro Paese. Dario Capolicchio, nativo di Palermo, ma cresciuto a Sarzana ha perso la vita nell’attentato mafioso. Aveva soltanto 22 anni ed era uno studente della facoltà di architettura. Nell’anniversario della tragedia l’istituto scolastico “Parentucelli Arzelà” ha voluto organizzare una lezione legalità dedicata non soltanto a Dario ma a tutte le vittime di mafia. Gli studenti della scuola sarzanese hanno seguito l’incontro con Davide Mattiello ex deputato del Partito Democratico e esponente dell’associazione Libera oltre che consulente della commissione parlamentare antimafia, Marco Antonelli ed Elena Zamperini e il giornalista Tg3 Liguria Pietro Adami. La figura di Dario Capolicchio non è mai stata dimenticata a Sarzana una piazzetta porta il suo nome mentre il Comune di Ameglia, dove per qualche tempo ha abitato gli ha intitolato il centro sociale di piazza Pertini a Fiumaretta.