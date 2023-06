Una giornata dedicata allo yoga per aiutare la Pubblica Assistenza Croce Bianca

Sarzana (La Spezia) 5 giugno 2023 - Una giornata di yoga per aiutare lo spirito e anche la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra. La manifestazione si svolgerà mercoledì 21 giugno nel viale Pozzoli all’interno dell’area commerciale a Santo Stefano Magra e avrà come docente il maestro Ignazio Accardi fondatore del centro di yoga e meditazione Phen De Ciò Ling, riconosciuto dalle associazioni internazionali di yoga tra i 25 Master Yoga Teacher nel mondo. Da due mesi insegna all'interno della sede del Centro Yoga & Wellness organizzatro dell’evento che si avale del patrocinio della Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Santo Stefano Magra. L'intero ricavato sarà totalmente devoluto alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra per l’acquisto di materiale utile per il soccorso. Oltre che al centro yoga di Santo Stefano Magra, il maestro Ignazio Accardi insegna ad Aulla, Marina di Carrara e Palermo. I partecipanti verranno guidati in una lezione di yoga classico che terminerà in un accompagnamento al rilassamento profondo con il suono delle campane tibetane di Cristian Mezzani.