Una domenica di sfilate in costumi d’epoca, battaglie e... cannonate

Sarzana (La Spezia) 7 ototbre 2023 - Per tutta la domenica il centro storico di Sarzana vivrà la rievocazione storica della Guerra di Serrezzana organizzata dall’associazione Senza Tempo con il patrocinio del Comune di Sarzana. I gruppi rievocatori partecipanti alle varie sfilate e battaglie sonno: Historical Ages of Debrecen Ungheria, Legacy of Hunyadi Ungheria, L’epee du soleil BelgioGruppi storici della Lituania e dell’Inghilterra, Compagnia della Spada e della Veglia (Lucca), White Company (Livorno), Historica Lucense (Lucca)Compagnia del Montone (Terra del Sole e Castrocaro Terme), Compagnia di San Giacomo Maggiore (Bologna), Il Drago oscuro (Forlì)La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice (San Marino), Compagnia del Lupo Passante (Monselice), Cavalieri del Carretto (Finale Ligure), La Compagnia dell’Istrice, Arcieri di San Sebastiano (Cesena)Gruppo Storico Oste Malaspinaensis (Sarzana), Compagnia della Fenice (Argenta), Compagnia d’Arme Malleus (Friuli Venezia Giulia), Il Falconiere Del Gran Ducato (Montecatini Terme), Sbandieratori Gruppo Storico di Levanto (Levanto), Sbandieratori La Quercia (Querceta)Milizia San Giorgio (Sarzana).