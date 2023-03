Un elettricita trovato morto all'interno di una casa in costruzione

La Pubblica Assistenza di Luni

Luni (La Spezia) 14 marzo 203 - Un uomo di 63 anni è stato trovato nel tado pomeriggio ormai senza vita all’interno di una abitazione in fase di allestimento in via Braccioli nella frazione di Dogana nel Comune di Luni. L’uomo dipendente di una ditta di impianti elettrici di Massa stava eseguendo alcuni interventi ed è precipitato dall’impalcatura, forse a causa di un malore. Quando lo hanno trovato i carabinieri della stazione di Luni era ormai privo di vita. Non si conosce la dinamica del drammatico incidente e neppure da quanto tempo l’uomo fosse caduto, probabilmente a un primo esame la morte potrebbe risalire addirittura a qualche prima del ritrovamento. Era da solo al lavoro per predisporre l’impianto elettrico e nessuno ha quindi visto nulla. Sul luogodella tragedia sono arrivati i militi dalla Pubblica Assistenza di Luni e il personale del 118 allertati dai carabinieri della stazione di Luni ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso dello sfortuna elettricista.