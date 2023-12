Un brindisi natalizio con il vino dei Fratelli Preziosi

Sarzana (La Spezia) 11 dicembre 2023 - Il progetto di agricoltura sociale promosso da Regione Liguria è finalmente arrivato in... cantina. Dopo tre anni di intenso lavoro è infatti pronto per essere stappato il vino “Prezioso” prodotto con l’uva dei vigneti nati nel grande parco della casa di cura psichiatrica al confine tra i territori di Castelnuovo Magra e Luni. La prima vendemmia ha prodotto 1500 bottiglie grazie alla collaborazione con l’azienda agricola “La felce” di Andrea Marcesini supportato nel lavoro proprio dai Fratelli Preziosi ospiti della struttura sanitaria. Il progetto è stato sostenuto da Regione Liguria, Asl 5 della Spezia e dalle amministrazioni comunali di Castelnuovo Magra e Luni e proseguirà il cammino anche nei prossimi anni. Il prodotto ha puntato sulla tradizione del territorio ma non soltanto basandosi sull’uva tipica del Vermentino, punto di forza delle colline di Luni, ed il risultato sarà davvero apprezzato dagli appassionati del buon vino.