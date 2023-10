Tre quarantenni arrestati dai carabinieri: avevano 11 chili di hashish

Sarzana (La Spezia) 6 ottobre 2023 - I carabinieri li hanno fermati nel pomeriggio in una zona periferica di Sarzana particolarmente “calda” e conosciuta nel mondo degli stupefacenti. E così il controllo eseguito dai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana diretti dal capitano Luca Panfilo sulla macchina con a bordo tre italiani, tutti sarzanesi, ha portato alla scoperta di un notevole quantitativo di hashish. Cinque chilogrammi di sostanza erano suddivisi in panetti e sistemati all’interno di normalissime buste della spesa con il simbolo di un supermercato ma dalla successiva perquisizione effettuata a casa di uno dei tre fermati sono spuntati oltre 5 chilogrammi insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un coltello da cacciatore. Per i tre è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati accompagnati nel carcere di Spezia a disposizione dell’autorità giudiziaria.