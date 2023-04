Tre liste civiche pronte a sostenere Renzo Guccinelli

Sarzana (La Spezia) 1 aprile 2023 - Tre liste civiche sostengono la candidatura di Renzo Guccinelli alle prossime amministrative sarzanesi. Ma il centro sinistra non ha ancora completato la rosa delle formazioni che si presenteranno al fianco dell’ex sindaco del Comune di Sarzana tornato sulla scena politica dopo diversi anni, tra i quali dieci trascorsi nel ruolo di assessore in Regione Liguria. Le tre liste civiche sono: “Guccinelli Sindaco”, “Lavoro per Sarzana con Guccinelli sindaco”, “Sinistra e Ambiente per Guccinelli sindaco”. Intanto si preannuncia una domenica a tutta musica. Infatti dalle 17 in piazza Luni si esibiranno le band “Sir Endipity Acoustic Duo”, “Maronia Band” e “Teresa Plantamura Duo” alternandosi agli interventi dei sostenitori della campagna. Alle 18 prenderà parola Renzo Guccinelli per esporre le sue idee di rilancio della città di Sarzana e alle 18.45 a chiudere in musica la manifestazione elettorale sarà la “Roxy Bar Band” cover band nazionale di Vasco Rossi con special guest Andrea Braido ex storico chitarrista di Vasco.