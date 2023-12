Trasferta spagnola indigesta per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 17 dicembre 2023 - Una sconfitta amara per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation battuta 4 a 3 nella partita di andata degli ottavi di Wse Cup sulla pista del Pas Alcoy una delle migliori formazioni spagnole. I rossoneri si sono presentati alla trasferta senza l’allenatore Paolo De Rinaldis impossibilitato all’impegno e sostituito in panchina dal tandem composto dal presidente del club Maurizio Corona e da Sergio Festa che in questa stagione oltre al ruolo di giocatore svolge anche quello di tecnico della formazione rossonera che milita nel campionato di serie A2. Gli spagnoli sono partiti forte andando sul doppio vantaggio ma sono stati raggiunti per poi chiudere nuovamente avanti 3 a 2 il primo tempo. Nella ripresa le altre due marcature che hanno definito il risultato di 4 a 3 che lascia apertissimo il passaggio del turno nella sfida di ritorno che si disputerà al “Vecchio Mercato” di Sarzana il 20 gennaio e nell’occasione i rossoneri sostenuti dal proprio pubblico avranno la possibilità di ribaltare il punteggio.