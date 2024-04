Torna l’allegra Maratona tra gli appassionati della fotografia

Sarzana (La Spezia) 1 aprile 2024 - Una domenica dedicata alle fotografie. E’ in programma infatti l’edizione numero cinque della Maratona Fotografica organizzata dal Circolo Fotografico Sarzanese che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sarzana e della Regione Liguria. I partecipanti dovranno seguire i quattro temi previsti, assegnati soltanto nel corso della giornata al click point allestito in piazza Luni, di fronte al palazzo comunale cittadino. Le immagini dovranno poi essere inviate entro lunedì 8 aprile per essere esaminate dall'apposita giuria. L’appuntamento è fissato domenica mattina alle 8.30 in piazza Luni: dopo il ritiro del kit e la maglietta ufficiale della manifestazione alle 10 verrà consegnato il primo tema dando il via alla competizione. In palio al vincitore il premio “Città di Sarzana”. Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito internet del Cicolo Fotografico Sarzanese oppure direttamente domenica mattina dalle 8.30 alle 10 al point di partenza in piazza Luni.