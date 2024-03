Torna a Santo Stefano Magra la terza edizione della rassegna “Su il Sipario”

Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2024 - L’idea trasformerà l’ex ceramica Vaccari di Ponzano in un grande teatro e cinema grazie all’idea del Comune di Santo Stefano Magra e alla collaborazione di Giobbe Gennaro ex assessore e apprezzato attore amatoriale di teatro della Compagnia La Corte. Il calendario di appuntamenti inizierà dal 15 marzo nella sala ex calibratura. Sono previsti 11 spettacoli e due film e grandi ospiti tra i quali Serena Dandini, Ascanio Celestini e Lella Costa. Il programma prevede 3 incontri di teatro a pagamento, su circuito Vivaticket, organizzati dal Comune di Santo Stefano Magra in particolare dalla sindaca Paola Sisti e dall’assessore Paolo Ruffini in collaborazione con Ad Eventi, che avranno come protagonisti Serena Dandini in scena il 15 marzo con “La vendetta delle Muse”, Lella Costa in scena il 9 aprile con “Ragazze” infine Ascanio Celestini il cui spettacolo dal titolo “Radio Clandestina” è in programma per il 2 maggio. In cartellone anche 8 spettacoli teatrali a cura di compagnie provenienti da tutta Italia, in onore al poeta ponzanese sel Cinquecento Cesare Orsini. Previste anche due proiezioni cinematografiche in collaborazione con l'associazione Cinemambulante.